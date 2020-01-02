» شاهد.. «صلاح» يُشعل مران ليفربول بـ«حيوا أبوالفصاد»

02 يناير 2020 - 05:26 م

شهد مران فريق ليفربول الإنجليزي موقفًا طريفًا كان بطلها النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، عندما شارك في احتفال أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق مرددًا أغنية «يلا حالًا بالًا حيوا أبوالفصاد».

وشهدت تدريبات ليفربول، قيام يورجن كلوب بالغناء لعضو الجهاز باللغة الألمانية، كما غنى أدريان بالإسبانية وتاكومي مينامينو باليابانية، قبل أن ينطلق محمد صلاح في الغناء بالعربية أغنية «أبوالفصاد».

يذكر أن فريق ليفربول سيواجه شيفيلد يونايتد في العاشرة مساء اليوم بملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الانجليزي.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الـ 19 فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الانجليزى من أجل قطع خطوة جديدة نحو حصد اللقب الغائب عن خزائن النادى منذ 30 عاماً، حيث فاز ليفربول فى 18 مباراة وتعادل فى لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد هذا الموسم، بينما يسعى شيفيلد يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع واتفورد ثم الهزيمة أمام مانشستر سيتى للحفاظ على آماله فى إنهاء الموسم بإحدى المراكز الأوروبية.