تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

02 يناير 2020 - 05:23 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، فرض رسوم جديدة على المعتمرين ورحلات الطيران الداخلية ، مؤكدة أن هذه الرسوم سيتم النظر فيها كل 3 سنوات.

وحسب بيان لهيئة الطيران المدني بالسعودية، فإن الرسوم المحصلة ستستخدم لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنه ستجري مراجعة الرسوم كل ثلاث سنوات اعتبارا من مطلع 2020.

ووفق الهيئة، تستثني الرسوم الأطفال الرضع وأطقم الطائرات، والركاب ضمن رحلات الـ"ترانزيت" والذين لن يستخدموا مرافق المطار ببقائهم في الطائرة.

كما أعلنت السلطات السعودية، بدء تطبيق شرط شراء بوليصة تأمين صحي إلزامي لكل معتمر تضاف على رسوم التاشيرة اعتبارا من أمس الأربعاء.

وفي حال عدم وجودها مع المعتمر سيتم دفع رسوم البوليصة في المنافذ الحدودية وبلغت رسوم التأمين 189 ريالا سعوديا.