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برلماني عن واقعة التحرش بـ«فتاة المنصورة»: حالة فردية

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

التحرش

فتاو المنصورة

علق شكري الجندي، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، على واقعة التحرش الجماعي بفتاة في المنصورة، قائلا: «الحادث حالة فردية ولا يعد ظاهرة».

عضو لجنة الشؤون الدينية، أشار إلى أن السوشيال ميديا السبب الرئيسي في تضخيم المشكلة.

وأكد الجندي، في تصريحات، أن ما حدث لفتاة المنصورة حالة فردية، مشيرًا إلى أن التصدي لمثل هذه الحالات يكون من خلال تطبيق القانون بكل قوة ودون تهاون.

وتابع "الدولة لا تتهاون مع كل من يخرج عن القانون، مؤكدًا أن البرلمان سيتصدى بكل حسم، من خلال التشريعات.

وكانت حالة من الغضب والجدل أحدثتها عدد من مقاطع الفيديو التي ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لفتاة تتعرض لتحرش جماعي من مئات الشباب وسط محاولات لتخليصها وتهريبها في منطقة المشاية السفلية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية ليلة رأس السنة .


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