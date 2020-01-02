» قرار جديد من الـ «كاف» بشأن «صلاح» و«ماني» و«محرز»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لاستقدام كل من محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبي ليفربول والجزائري رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتى، لحضور حفل جوائز أفضل لاعب في إفريقيا عام 2019 المقرر إقامتها في الغردقة.

ويتنافس صلاح وماني ومحرز على الفوز بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2019، في الحفل الذي سيقام بسهل حشيش في مدينة الغردقة يوم 7 يناير الجاري.

جاء قرار "كاف" من أجل راحة نجوم الدوري الإنجليزي صلاح وماني ومحرز والعمل على توفير أفضل الظروف لهم من أجل الاحتفال بهم وعدم المساس بجاهزيتهم مع أنديتهم وضمان عدم إرهاقهم.

وستحضر الطائرة الخاصة، النجوم الثلاثة من مطار هيثرو بلندن يوم الحفل مباشرة إلى مطار الغردقة، على أن تعود بهم إلى إنجلترا عقب انتهاء الحفل مرة أخرى.


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