العثور على فنانة شابة جثة هامدة داخل شقتها

02 يناير 2020 - 05:16 م

عثر أصدقاء الفنانة الشابة ومغنية الراب الأمريكية المعروفة، ليكسي أليجاي، جثة هامدة داخل شقتها، حيث فارقت الحياة عن عمر 21 عاماً.

وكانت قريبة مغنية الراب، رييساه كلارك، أعلنت خبر وفاة ليكسي عبر منشور على موقع "فيسبوك" أمس الأربعاء، قائلة "كنت أسطورة. إذا كنت تعرفها أو سمعت موسيقاها ستشعر بالقشعريرة. لن ننساك إطلاقاً".

وأحدث الخبر صدمة بين مغني الراب عامة، حيث أنها ما زالت صغيرة ولم تكن تعاني من شئ، بينما يلف الغموض وفاتها.

وغردت الفنانة الأميركية كيلاني التي تعاونت مع الفنانة الراحلة: "تعرفين من كنت بالنسبة لي. الكل يعرف من كنت بالنسبة لي. كنت شديدة التميز... سأشتاق إليك... كنت على وشك الحصول على كل ما تحدثت عنه يوماً".

ووصفتها كيلاني بـ "شقيقتها الصغرى" التي كانت "غاضبة" و"مرتبكة" و"مكسورة القلب".

وكانت أليجاي ترعرعت في مدينة سانت بول الأميركية، وكسبت شهرة من موهبتها في غناء الراب.

وأطلقت ألبومها الأول، تحت عنوان "غرووينغ باينز" Growing Pains ، في سبتمبر عام 2017.