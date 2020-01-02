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القتل تعزيرا

أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لأردنيين في السعودية

أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لأردنيين في السعودية

عرب وعالم

القتل تعزيرا
القتل تعزيرا
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محمد فضل- متابعات

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السعودية

القتل

الملك سلمان

أردنيين

أمر ملكى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا اليوم الخميس، بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطنين أردنيين في منطقة تبوك السعودية.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية، أنها قامت بتنفيذ الأمر الملكي بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق أردنيين اثنين هربا حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

وجاء نص بيان وزارة الداخلية، حسبما نشرته وسائل إعلام سعودية كالتالي:-

قال الله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

بفضل من الله تم القبض على كل من: 1/ م.ه 2/ خ.م أردنيي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وجرى تنفيذ حكم القتل اليوم الخميس 7/5/1441هـ في منطقة تبوك.


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