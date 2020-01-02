سر تأجيل مباراة الأهلي والهلال

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الاهلى

الخطيب

الهلال

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تأجيل المباراة الودية أمام الهلال السعودي إلى شهر مارس المقبل بدلًا من إقامتها خلال الشهر الحالي، وذلك على هامش اعتزال النجم الليبي طارق التائب.

والتقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي آلميريا الإسباني واتفقا على التأجيل نظرًا لضغط المباريات على القلعة الحمراء في شهر يناير.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال يوم 13 يناير الجاري، لكن تم تأجيل إلى وقت لاحق في مارس يُكشف عنه لاحقا.


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