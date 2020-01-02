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«ترامب» يحتفل بخطوبة ابنته على رجل عربي

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ترامب وعائلته
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إيفانكا ترامب

حفل خطوبة

رجل عربي

يحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفل خطوبة ابنته تيفاني، بعد أسبوع بعيدًا عن السياسة والأحداث والتوترات الدولية.

وجاء في التفاصيل أن حفل الخطبة سيكون يوم 11 يناير في ولاية فلوريدا، في منتجع مارالاغو الفاخر الذي يمكله الرئيس ترامب.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التدوين تويتر، صورة لبطاقة الدعوة التي وزعها البيت الأبيض، لحفل خطوبة نجلة ترامب على اللبناني مايكل بولس، وفقاً لـ«روسيا اليوم».

وقالت وسائل إعلام عالمية إن العلاقة بين تيفاني ومايكل بدأت في صيف 2018، عندما كانا في عطلة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

ونشأ اللبناني مايكل في مدينة لاغوس بنيجيريا، وتملك عائلته فيها ‎ مجموعات شركات، إلى جانب عملها في تجارة السيارات والمعدات المختلفة والبناء.

وأفادت وسائل الإعلام بأن صهر ترامب الجديد الذي ينحدر من عائلة لبنانية ثرية، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويحمل 4 جنسيات بينها الأمريكية.



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