ثغرة خطيرة استغلها "غصن" للهروب من اليابان

بعد حالة الجدل خلال الساعات الأخيرة الماضية، كشفت السلطات اليابانية عن الثغرة الخطيرة التي استغلها رجل الأعمال الهارب من الإقامة الجبرية ، رئيس نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر الأراضي التركية في طائرة خاصة ليصبح حرا طليقا.

وأكدت معلومات أن الثغرة التي استخدمها رجل الأعمال، هي استغلال جواز سفر فرنسي له ، نتيجة لسماح القضاء الياباني له بالاحتفاظ بجواز سفره الفرنسي، واعتبرت المحكمة اليابانية أنه لا ضرر في احتفاظه به ما دام في ” صندوق مقفل ” يحمل مفتاحه محاموه، حيث يحتفظ المحامون بثلاث جوازات سفر لغصن هي ” الفرنسية والبرازيلية ، واللبنانية ” كونه يحتفظ بالثلاث جنسيا .

يذكر أن وزير الاقتصاد والمالية أنياس بانييه الفرنسية قالت في تصريحات صحفية : "إذا جاء كارلوس غصن إلى فرنسا ، فلن يتم تسليمه، لأن فرنسا لا تسلم أبداً مواطنيها، لذلك نحن نطبق على السيد غصن نفس قواعد اللعبة المطبقة على أي مواطن فرنسي ولكن هذا لا يمنعنا من التفكير في أن السيد غصن لم يحق في قرار هروبه من العدالة اليابانية ".



