  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب وعائلته

«ترامب» يحتفل بخطوبة ابنته على رجل عربي

غصن

ثغرة خطيرة استغلها "غصن" للهروب من اليابان

نجوى قاسم

سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم

مرتضى منصور

مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

أستاذ بكلية الطب يلقي محاضرة فوق السطح

أستاذ بكلية الطب يلقي محاضرة فوق السطح

نجوي قاسم

مؤثر.. نجوى قاسم كانت تمارس عملها على كرسي متحرك

السلطان قابوس

أول قرار للسلطان قابوس في عمان بعد تعافيه

الإعلامية الراحلة نجوى قاسم

هكذا نعى إعلاميو الجزيرة "مذيعة العربية"

صحيفة إسرائيلية: نتياهو يتوسل وقف إطلاق النار

اتهامات الفساد تطيح بـ «نتنياهو»

البابا تواضروس

تصريحات تنشر لأول مرة عن حادث دير أبو مقار

هل يجوز الوضوء في الحمام..الإفتاء تجيب

آخر الأخبار

دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هل يجوز تخصيص راتب لنفسي من جمع التبرعات.. الإفتاء تجيب

#

هل الأكل والشرب يلزم المضمضة بعد الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

#

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الدرامية.. الفتوي تجيب

#

"هل يجوز الصوم عن المتوفى".. الإفتاء تجيب

الإفتاء

الحمام

الوضوء

أحمد وسام



أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها ، على صفحتها عبر "فيس بوك" مفاده: "هل يجوز الوضوء في الحمام".

ورد الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلا: "إن الحمام قديمًا عندما ذكره الفقهاء كان يقصد به محل النجاسة، حيث كانت تقضى الحوائج في ما يشبه البرميل، ويتم نزحه، وهو الذي كان يحرم فيه ذكر الله أو الوضوء فيه".

وأضاف أن الحمام الحديث أصبح طاهرًا، وحتى لو حل بها النجاسة فتزول فورًا بالماء، وعلى ذلك يجوز الوضوء فيه.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صور نادرة لـ هيثم أحمد زكى بصحبة جدته
» هل يجوز الوضوء في الحمام..الإفتاء تجيب
» تشكيل "بيراميدز" لمواجهة حرس الحدود
» دعوة لحفل زفاف بمكة المكرمة قبل 90 عاما
» الإفراج عن بورقعة في الجزائر بشكل مؤقت
» نصب تذكاري لـ"الكويت" في شوارع غزة
» رسميًا.. الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» المصرية للاتصالات: توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي
» داليا البحيري عن وفاة ابنتها: "ربنا أخدها عشان ترتاح"
» مصرع طالب تحت عجلات القطار ببني سويف

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:09 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات