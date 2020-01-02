» هل يجوز الوضوء في الحمام..الإفتاء تجيب

02 يناير 2020 - 02:23 م





أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها ، على صفحتها عبر "فيس بوك" مفاده: "هل يجوز الوضوء في الحمام".



ورد الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلا: "إن الحمام قديمًا عندما ذكره الفقهاء كان يقصد به محل النجاسة، حيث كانت تقضى الحوائج في ما يشبه البرميل، ويتم نزحه، وهو الذي كان يحرم فيه ذكر الله أو الوضوء فيه".



وأضاف أن الحمام الحديث أصبح طاهرًا، وحتى لو حل بها النجاسة فتزول فورًا بالماء، وعلى ذلك يجوز الوضوء فيه.

