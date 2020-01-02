» تشكيل "بيراميدز" لمواجهة حرس الحدود

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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، تشكيله فريقه لمواجهة حرس الحدود بالدوري والمقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - عبد الله بكري - على جبر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - محمد حمدي - ولفريد كانون - إيريك تراوري - محمود حمادة - جون أنطوي - رجب بكار.


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