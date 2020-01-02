وفاة مذيعة قناة العربية .. وهذا آخر ما قالته

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متابعات- الدويني فولي

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نجوى قاسم

أخبار السعودية

أعلن مالك الروقي مدير أخبار "Mbc" بالسعودية، وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، المُذيعة بقناة "العربية الحدث"، ظهر اليوم الخميس.  

ونجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، كما عملت 11 عاماً في تليفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

وكتب "الروقي" عبر حسابه الشخصي على  "تويتر"، المُذيعة الراحلة، قائلًا: "وفاة الزميلة نجوى قاسم، مذيعة قناة العربية.. كل التعازي للزملاء ولعائلتها".

يذكر أن آخر تدوينة نشرتها  "قاسم"  عبر "تويتر" كانت يوم 31 ديسمبر وجاء فيها: "يا رب عام خير على الجميع، يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".



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