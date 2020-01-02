نائب رئيس الوفد يكشف كارثة تعطل انتخابات المحليات

02 يناير 2020 - 12:24 م

طالب ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، بتأجيل انتخابات المحليات قائلا: "المحليات لا تمثل مفاصل الدولة المصرية، وقانونها غير جاهز، ويحتاج إلى وقت كبير لإعداده، لأنه سيتم مناقشته من البداية".



وأضاف الهضيبي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك استحالة قانونية وجغرافية لإجراء انتخابات المحليات لعدم تقسيم الدوائر الانتخابية".



وعن مجلس الشيوخ، قال الهضيبي:"جاهز لانتخاب أعضائه خاصة بعد التصديق عليه في التعديلات الدستورية الأخيرة بنسب حاسمة، مشيرا إلى أنه لابد من البدء في إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أقرب وقت حتى قبل انتخابات مجلس النواب.

