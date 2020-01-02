حواس: الفراعنة كانوا أهلاوية

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أشاد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، بحسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، قائلا: "حمدي حسن أسعد الملايين من الجمهور المصري".

 وأضاف "حواس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدي البلد"، أنه مشجع أهلاوي كبير".

وتابع:"الفراعنة كانوا جميعهم أهلاوية".

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