أول ظهور لـ "سعد سمير" بعد عملية أكيليس

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الرياضة

سعد سمير
سعد سمير
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كاس

سعد سمير

وتر

ظهر سعد سمير مدافع النادى الأهلى، ليطمئن متابعيه بعد إجراء جراحة ناجحة فى وتر أكيليس، أمس الأربعاء بأحد المراكز الطبية في ألمانيا تحت إشراف الخبير الألماني الذي أجري نفس الجراحة لمحمود جنش حارس الزمالك في شهر يوليو الماضي.

ونشر سعد صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا :"الحمدلله على كل شىء والحمدلله علي كل حال رب الخير لا يأتى إلا بالخير نسألكم الدعاء".

ويستمر سعد بألمانيا لمدة 10 أيام بعد إجراء الجراحة، وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا؛ للاطمئنان على العملية.



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