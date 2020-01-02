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رسميًا.. الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

الحياة السياسية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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متابعات- الدويني فولي

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المحافظات

عيد الميلاد

أجازة

رسمية

مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهاني للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

 
وأكد “سعفان”، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم .


وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.


ويحتفل الأقباط في السابع من يناير كل عام، بعيد الميلاد المجيد، والذي يأتي بحسب التقويم الشرقي الذي تعتمد عليه الكنيسة الأرثوذوكسية في تحديد موعد الأعياد.

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