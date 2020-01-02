خلفان يوصي بالتقوى.. ويحذر من ترك صلاة الفجر

02 يناير 2020 - 11:11 ص

مع بداية العام الجديد وجه ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق عدة نصائح لمتابعيه على تويتر.

وحذر خلفان ممن ينام أو يلهو ويترك صلاة الفجر، مطالبا متابعيه بلزوم التقوى مع بداية العام الجديد.

وكتب خلفان على حسابه في تويتر : " أسفي على من سهر متابعا الألعاب النارية لعام قادم وعام يمر ونام عن صلاة الفجر".

وأضاف أيضا: عام على الأبواب فاتقوا الله فيه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا.. وأولكم أسال الله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه..فأنا العبد الفقير الى الله".

كما أشار إلى أنه يتعرض للشتيمة ولكنه لن يرد قائلا : " يشتمني القطريون والإخونجية والحوثيون..ونحن قررنا في الإمارات أن لا نرد على سفهاء القوم".

يذكر أن دبي استقبلت يوم الأحد الماضي 6 سفن سياحية دفعة واحدة، ورست السفن في محطة المسافرين بميناء راشد، وتم التعامل مع 60 ألف زائر.

ويأتي هذا فيما تقوم به دبي من تعزيز لمكانتها كمركز إقليمي رائد للسياحة البحرية.