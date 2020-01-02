» داليا البحيري عن وفاة ابنتها: "ربنا أخدها عشان ترتاح"

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وفاة

داليا البحيري

سي بي بي


نعت الفنانة داليا البحيري، ابنتها خديجة، قائلة: "رغم قسوة الحدث، فستبقى ابنتي وديعة عادت إلى الله".

 وأضافت "البحيري" خلال حوارها مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة"سي بي سي": "حسيت إن ربنا أخدها عشان هي ترتاح، تبقى ‏في مكان أحسن، وعشان أنا كمان أقدر أقف على رجلي ".

وتابعت: "سألت الله إن كان يعرفني من بين ملايين البشر وإن كان يحبني، فجاءت الإجابة ‏أنه يحبني ولكن في صورة درس قاسي وهو فقدان خديجة".

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