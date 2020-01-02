  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أدمن جروب محدش شاف جوزي

أدمن جروب "حد شاف جوزي" تبكي على الهواء

سعد سمير

أول ظهور لـ "سعد سمير" بعد عملية أكيليس

علم الفلبين

الفلبين تحظر إرسال الخادمات إلى الكويت لهذا السبب

ضاحي خلفان

خلفان يوصي بالتقوى.. ويحذر من ترك صلاة الفجر

الإعلامي تامر أمين

إعلامي عن تسجيل بدرية طلبة "خرائط جوجل":فين عقلكم

الأهلى

تأجيل مباراة الأهلي والهلال لمارس المقبل

اليمن

تفاصيل نهب 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي بدولة خليجية

ارشيف

فضيحة جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

بسمة وهبة

بسمة وهبة: "الداعشي أصله كتكوت بيتربى لما يبقى ديك"

صورة من الفيديو

"عيب كده يا دكتورة"..لفظ خارج من أستاذة جامعية على الهواء

إعلامي عن تسجيل بدرية طلبة "خرائط جوجل":فين عقلكم

آخر الأخبار

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«بدرية طلبة» من «كشك عم عبده» إلى «خرائط جوجل»

#

"جوجل" يرفض اقتراح بدرية طلبة.. وإعلامي يعلق: "للأسف"

#

«لسنا في حاجة».. «جوجل» تصدم بدرية طلبة

#

إعلامي شهير يكشف سرا خطيرا عن الراحل هيثم زكي

جوجل

النهار

تامر أمين

بدرية طلبة

سخر الإعلامي تامر أمين، من الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن تسجيل خدمة الخرائط التي يقدمها موقع البحث "جوجل" بصوت الفنانة بدرية طلبة.

 وأكد "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، الناس مصدقة ، بس أنا مش قادر أصدق ".

 وأضاف: "معرفش حقيقة الأمر أيه، لكن أن يبقى التطبيق الرسمي لشركة جوجل العالمية بصوت بدرية طلبة، مصدقتش من أول وهلة، والناس اللي صدقت قولتلهم فين عقلكم".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» نصب تذكاري لـ"الكويت" في شوارع غزة
» رسميًا.. الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» المصرية للاتصالات: توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي
» داليا البحيري عن وفاة ابنتها: "ربنا أخدها عشان ترتاح"
» مصرع طالب تحت عجلات القطار ببني سويف
» "القحطاني" يشكر الملك سلمان وولي العهد
» طارق سامى حكما للزمالك وأسوان بالدورى
» رسميا.. إنهاء وجود هولندا على الخريطة
» «بيراميدز» يسعى لعبور «الحدود» بقيادة فنية جديدة
» الزمالك يسعى لصيد "تماسيح النيل" بإستاد القاهرة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات