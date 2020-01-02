إعلامي عن تسجيل بدرية طلبة "خرائط جوجل":فين عقلكم

02 يناير 2020 - 10:45 ص

سخر الإعلامي تامر أمين، من الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن تسجيل خدمة الخرائط التي يقدمها موقع البحث "جوجل" بصوت الفنانة بدرية طلبة.



وأكد "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، الناس مصدقة ، بس أنا مش قادر أصدق ".



وأضاف: "معرفش حقيقة الأمر أيه، لكن أن يبقى التطبيق الرسمي لشركة جوجل العالمية بصوت بدرية طلبة، مصدقتش من أول وهلة، والناس اللي صدقت قولتلهم فين عقلكم".

