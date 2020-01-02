» مصرع طالب تحت عجلات القطار ببني سويف

02 يناير 2020 - 10:45 ص

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى.





وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بمصرع شخص بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان الواسطى، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثة إلى المستشفى.







