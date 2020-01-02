» مصرع طالب تحت عجلات القطار ببني سويف

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متابعات- الدويني فولي

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بني سويف

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بمصرع شخص بعد أن صدمه قطار بالقرب من مزلقان الواسطى، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثة إلى المستشفى.


وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالب يدعى "أحمد.س.ر، 17 سنة"، ومقيم بمركز الواسطى، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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