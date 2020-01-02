فضيحة جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

وكالات - سارة أشرف
اتهم "بنتا ترفا" (24 عامًا) ضابط متميز بالجيش الإسرائيلي، بأربع قضايا اغتصاب، وفقا لما ذكرته قناة "13" العبرية.
وأضافت القناة أن نيابة تل أبيب، قدمت لائحة اتهام ضد الضابط، بتهمة اغتصاب 4 نساء كبيرات بالسن، مشيرا إلى أنه حاصل على وسام الرئيس في التميز للعام 2017.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في نوفمبر الماضي عن اعتقال ضابط برتبة رائد بتهمة التحرش جنسيا بفتيات مجندات يؤدين الخدمة تحت إمرته ومحاولة لاغتصابهن.
وأكد الجيش في بيان حينها أنه الضابط ارتكب أفعال بذيئة وقيادة سيارة في حالة سكر، حيث قررت محكمة عسكرية وقتها تمديد فترة احتجازه.
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