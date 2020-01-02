فضيحة جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

02 يناير 2020 - 10:30 ص

اتهم "بنتا ترفا" (24 عامًا) ضابط متميز بالجيش الإسرائيلي، بأربع قضايا اغتصاب، وفقا لما ذكرته قناة "13" العبرية.

وأضافت القناة أن نيابة تل أبيب، قدمت لائحة اتهام ضد الضابط، بتهمة اغتصاب 4 نساء كبيرات بالسن، مشيرا إلى أنه حاصل على وسام الرئيس في التميز للعام 2017.