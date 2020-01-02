بسمة وهبة: "الداعشي أصله كتكوت بيتربى لما يبقى ديك"

02 يناير 2020 - 10:23 ص





استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، قيام البعض بتحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، قائلة: "من يحرم تهنئة الأقباط يحتاج علاجا نفسيا".



وأضافت "وهبة" خلال تقديم حلقة برنامج "كل يوم" على قناة "أون إي"، الأربعاء، قائلة: "إحنا وسطنا دواعش ، الداعشي ده مش بس اللى قاعد في ليبيا وسوريا وماسك سلاح، الداعشي أصله كتكوت بيتربى أول ما يبقى ديك بيروح سينا يمسك السلاح ويحارب فينا".



وتابعت: "اللى عنده مساحة أنه يكفرك، أكيد عنده مساحة أنه يقتلك، فيه ما بينا دواعش، طلعولنا خناقة علشان يوظفوها سياسيا، والخناقة بتاعة المرة دي زي بتاع كل سنة وهى تهنئة المسيحيين"، معقبة: "هو حرام تهنئة جاري بعيده، دين إيه اللى بتتكلموا باسمه ده".

