موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد بالدورى الإنجليزى

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يستضيف فريق ليفربول، نظيره شيفيلد يونايتد في العاشرة مساء فى ختام مباريات الجولة الـ 21 لمسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز ضمن لقاءات الدورى الإنجليزي "البريميرليج".

ويبحث "الريدز" عن تحقيق أول انتصار بالعام الجديد لزيادة الفارق بينه وبين خصمه اللدود مانشستر سيتى، صاحب المركز الثالث.

كما يأمل "مو صلاح"، في زيادة غلته التهديفيه، والمنافسة على الحذاء الذهبى لهذا الموسم، كما حدث في الموسمين الماضيين.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 55 نقطة، بينما يدخل شيفيلد يونايتد اللقاء وفى جعبته 29 نقطة.


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