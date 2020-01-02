"عيب كده يا دكتورة"..لفظ خارج من أستاذة جامعية على الهواء

02 يناير 2020 - 10:09 ص

نفت الدكتورة سميرة عاشور، الأستاذة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، اعتداءها على الطالبة ميرال رأفت، خلال لجنة امتحانات منتصف العام.



وأكدت "عاشور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "أون إي"، أن كل ما نسب إليها من اتهامات وجهتها الطالبة حول الاعتداء عليها بالضرب وتوجيه الشتائم، فعل كيدي من قبل الطالبة، معقبة: "دي مش بتذاكر ودرجاتها وحشة".



وانفعلت الدكتور سميرة عاشور، بلفظ خارج، لتدلل على سوء سلوك الطالب ميرال، الأمر الذى رفضه الإعلامي خالد أبو بكر، وأوقف الأستاذة الجامعية عن الحديث قائلا: "عيب يا دكتورة.. أنتى أستاذة جامعية كبيرة، مايصحش تقولى الألفاظ دي على الهواء والرأي العام يسمعها.



كانت مشاجرة بالأيدي وقعت بين الطالبة ميرال رأفت، وأستاذة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ووصل الأمر إلى النيابة.

