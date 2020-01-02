» "القحطاني" يشكر الملك سلمان وولي العهد

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الوزير المفوض بوزارة الخارجية خالد بن حمود الدسم القحطاني قدم الشكر والعرفان لولي العهد السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على صدور الأمر السامي القاضي بترقيته إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.





ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" أعرب القحطاني عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على هذه الثقة، مجدداً العهد على أن "يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه على أكمل وجه والمساهمة في نهضة بلاده وتنميتها، داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها".