أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

02 يناير 2020 - 09:20 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، خلال التعاملات الصباحية حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.99 جنيه، ونحو 16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي، وبنك مصر ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الخضراء في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء.

فيما سجل الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك عودة نحو 16.10 جنيه للبيع، و16 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، وبنك كريدي إجريكول، وبنك التعمير والإسكان نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار أيضا في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك بلوم، والمصرف العربي الدولي نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.