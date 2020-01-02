» أحمد السقا ينقذ سليمان عيد من الموت

02 يناير 2020 - 08:47 ص

حكى الفنان أحمد السقا عن موقف كوميدي جمعه بالفنان سليمان عيد ، مؤكدًا أنه أعز أصدقائه بالوسط الفني.



وقال "السقا" في لقاء مع قناة "سي بي سي" : في مرة كنا رايحين أبو قير .. وسليمان عيد قالي عايز أنزل معاك البحر رغم إنه مبيعرفش يعوم .. فجأة اختفى ونزلت أدور عليه تحت المية لقيته بيخلص خلاص.



وأضاف: أنقذته وأخدته على الشط برة وسيبته في الشمس ورجعت بعد ساعة لقيت جلد جسمه بيطلع في ايدي واتعرض لحروق من الشمس وخدنها المستشفى واتعمل اللازم.



