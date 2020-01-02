قرار ناري من والدة لينا الفيشاوي بعد صورتها العارية

أحمد عادل شعبان
كشفت هند الحناوي - والدة لينا الفيشاوي - عن قرار جديد في أعقاب الهجوم الذي تلقته بسبب ابنتها بعد نشر الأخيرة لصورة شبه عارية .
وقالت "هند" في بيان مقتضب عبر حسابها بـ"انستجرام" إنها سوف تقوم بحذف حسابها من موقعي فيس بوك و "انستجرام" لأنهما يستنزفان طاقتها بشدة .
وأضافت: سوف أترك حسابي على "تويتر" و "لينكد إن" لمن يريد التواصل معي.
وكانت هند الحناوي تعرضت لهجوم شرس على خلفية المواقف المثيرة للجدل التي تقوم بها ابنتها لينا.
ظهر12:04 م
فجر
05:30
شروق
06:59
ظهر
12:04
عصر
14:50
مغرب
17:09
عشاء
18:39