  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:20 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لينا الفيشاوي

قرار ناري من والدة لينا الفيشاوي بعد صورتها العارية

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب فايلر باستبعاد 2 من اللاعبين: خطر على الأهلي

فريق الأهلي

الأهلي يستغني عن نجمه الأجنبي بعد تعقُد موقفه

عصام الحضري

الحضري يٌغضب جماهير الأهلي بعد حديثه عن "الحرامية"

أرشيفية

أسباب تراجع مبيعات الملابس الشتوية بنسبة 60%

أرشيفية

قرار جديد بشأن أسعار المواد البترولية خلال أيام

فايزة المطيري

بالصور.. أول سعودية تعلن اعتناق المسيحية

أرشيفية

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

الخطيب

بعد لقائهما في السعودية..«آل الشيخ»: القرار عند «الخطيب»

ارشيفية

تسريب اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

قرار ناري من والدة لينا الفيشاوي بعد صورتها العارية

الصفحة الأخيرة

لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رسالة نارية من لينا الفيشاوي بعد صورتها العارية

#

بعد صورتها الجريئة..لينا الفيشاوي تتصدر تريند جوجل

#

لينا الفيشاوي تحرج والدها بتصرف جديد بعد الصورة العارية

#

هكذا علقت والدة لينا الفيشاوي على صورتها العارية

لينا الفيشاوي

كشفت هند الحناوي - والدة لينا الفيشاوي - عن قرار جديد في أعقاب الهجوم الذي تلقته بسبب ابنتها بعد نشر الأخيرة لصورة شبه عارية .

وقالت "هند" في بيان مقتضب عبر حسابها بـ"انستجرام" إنها سوف تقوم بحذف حسابها من موقعي فيس بوك و "انستجرام" لأنهما يستنزفان طاقتها بشدة .

وأضافت: سوف أترك حسابي على "تويتر" و "لينكد إن" لمن يريد التواصل معي.

وكانت هند الحناوي تعرضت لهجوم شرس على خلفية المواقف المثيرة للجدل التي تقوم بها ابنتها لينا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لينا الفيشاوي تصدم والدها بتصرف جديد بعد الصورة العارية
» شاهد .. مطرب شهير يسقط ميتًا على المسرح أثناء غنائه
» فنانة شهيرة: طلبت من الله أن يريني آية فتوفيت ابنتي
» السفارة الأمريكية بالعراق تعلق جميع خدماتها
» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» أول تعليق من الكهرباء على إلغاء نظام الممارسة
» الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري أمام المقاصة
» حماية المستهلك تجبر المحال على منح فاتورة للمستهلكين
» ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟.. الإفتاء تجيب
» تحاول خطف طفلة من يد والدتها في وضح النهار
» "حماس" تنشر مكالمة لمسئول بـ"فتح" وضابط إسرائيلي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات