قرار ناري من والدة لينا الفيشاوي بعد صورتها العارية

02 يناير 2020 - 07:43 ص

كشفت هند الحناوي - والدة لينا الفيشاوي - عن قرار جديد في أعقاب الهجوم الذي تلقته بسبب ابنتها بعد نشر الأخيرة لصورة شبه عارية .



وقالت "هند" في بيان مقتضب عبر حسابها بـ"انستجرام" إنها سوف تقوم بحذف حسابها من موقعي فيس بوك و "انستجرام" لأنهما يستنزفان طاقتها بشدة .



وأضافت: سوف أترك حسابي على "تويتر" و "لينكد إن" لمن يريد التواصل معي.



وكانت هند الحناوي تعرضت لهجوم شرس على خلفية المواقف المثيرة للجدل التي تقوم بها ابنتها لينا.



