رضا عبد العال يطالب فايلر باستبعاد 2 من اللاعبين: خطر على الأهلي

02 يناير 2020 - 07:04 ص

أكد رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك السابق - أن السويسري رينيه فايلر أصبح يغرد منفردًا بالأهلي في سماء الدوري.



وأشاد "عبد العال" في تصريحات تلفزيونية بإدارة فايلر لمباراة الأهلي مع مصر المقاصة التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين ، مضيفًا: الفوز على الأهلي أصبح بطولة.



وأضاف: يجب على فايلر التعاقد مع مهاجم جديد واستبعاد مروان محسن و وليد أزارو .. فمحسن لا يستطيع ترجمة أي فرصة لهدف .. وأزارو انخفض مستواه .. وهجوم الأهلي أصبح في خطر بسبب تواجدهما.



