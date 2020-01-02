رضا عبد العال يطالب فايلر باستبعاد 2 من اللاعبين: خطر على الأهلي

أحمد عادل شعبان
أكد رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك السابق - أن السويسري رينيه فايلر أصبح يغرد منفردًا بالأهلي في سماء الدوري.
وأشاد "عبد العال" في تصريحات تلفزيونية بإدارة فايلر لمباراة الأهلي مع مصر المقاصة التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين ، مضيفًا: الفوز على الأهلي أصبح بطولة.
وأضاف: يجب على فايلر التعاقد مع مهاجم جديد واستبعاد مروان محسن و وليد أزارو .. فمحسن لا يستطيع ترجمة أي فرصة لهدف .. وأزارو انخفض مستواه .. وهجوم الأهلي أصبح في خطر بسبب تواجدهما.
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