» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

01 يناير 2020 - 09:50 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظًا، في عدد من البنوك.

البداية مع بنك مصر حيث سجل السعر 15.99 جنيها للشراء و16.09 جنيها للبيع.

أما البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 15.99 جنيها للشراء، و16.09 جنيها للبيع .

جاء هذا في حين بلغ السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيها للشراء و16.10 جنيها للبيع .

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 16.00 جنيها للشراء، و16.10 جنيها للبيع.

أما بنك القاهرة فبلغ سعر العملة الأمريكية 15.99 جنيها للشراء، و16.09 جنيها للبيع .

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.98 جنيها للشراء، و16.08 جنيها للبيع .