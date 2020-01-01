» أول تعليق من الكهرباء على إلغاء نظام الممارسة

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الكهرباء

إلغاء نظام الممارسة

قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العداد الكودي يعتبر آلية لحساب استهلاك المواطن بطريقة عادلة للمواطن والشركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة، ولكن يحسب استخدام مالك السكن من الكهرباء، ولا يعتبر ضمانا للبناء المخالف.

وأكد حمزة أنه يمكن إزالة العداد الكودي في أي وقت من المنزل الذي يصدر له قرار إزالة.

وأشار إلى أن سرقة التيار الكهربائي في نظام الممارسة، كان يتم التعامل معها من خلال عمل محضر سرقة تيار كهرباء بطريقة غير شرعية، ويتم فرض غرامة يتم تقدير قيمتها.

ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على اعتماد العدادات الكودية بدلا من نظام الممارسة.


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