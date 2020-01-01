» تحاول خطف طفلة من يد والدتها في وضح النهار

تبحث الشرطة البريطانية عن امرأة حاولت خطف طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات من ذراعي والدتها.

كانت الطفلة تسير مع والدتها في أحد شوارع مدينة غرب في "ويست مدلاندز" في غرب ووسط، عندما اقتربت منها امرأة وحاولت خطفها في وضح النهار.

وحاولت المرأة التي التقطت كاميرات المراقبة صورًا لها، انتزاع الطفلة من والدتها التي أحكمت قبضتها عليها.

وتعود محاولة "الاختطاف" إلى 20 سبتمبر الماضي. وتم نشر صورتين للمرأة المشتبه ضلوعها في المحاولة.

وقال متحدث باسم شرطة "ويست ميدلاندز": "قام الضباط الذين يحققون في محاولة اختطاف يوم الجمعة 20 سبتمبر بنشر صورة لامرأة يشتبه بعلاقتها بها".

وأضاف: "قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل، كانت امرأة تمشي مع ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات، عندما حاولت امرأة خطف الطفلة".

وتابع: "لحسن الحظ، كانت الأم تحكم قبضتها على الطفلة، وتمكنت من السير بعيدًا". وأشار إلى أنه تمت مراجعة كاميرات المراقبة، فيما تطلب الشرطة إمدادها بأية معلومات عن المرأة التي نشرت صورتها.





