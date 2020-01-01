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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والمقاصة

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المصريون

الاهلى

المقاصة

ميدو

الشوط الاول

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي ومصر للمقاصة، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الدوري العام.

سيطر المقاصة على الدقائق الأولى من عُمر اللقاء، وفي الدقيقة 2 أنفرد عمرو مرعى مهاجم الفريق الفيومي بمرمى محمد الشناوى ولكنه سدد الكرة خارج المرمى بغرابة، دخل الأهلي في اجواء المباراة بعد الدقيقة السابعة، وحاول قفشة الحصول على السيطرة في منطقة وسط الملعب ولكن دخول تشكيل خطورة على دفاعات المقاصة.

أنحصر اللعب بعد مرور 10 دقائق في وسط الملعب دون نجاح أي فريق في الحصول على المبادرة، وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة، وفي الدقيقة 15 تلقى محمد مجدي قفشة تمريرة بينية متقنة سددها قوية فوق عارضة مرمى مصر المقاصة.

في الدقيقة 16 طالب محمد مسعد حكم اللقاء الدولي أمين عمر بالحصول على ضربة جزاء بعد مروره من الجبهة اليمني وسقوطه أرضاً إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب لعدم ملامسته من قبل محمد هاني مدافع الفريق الأحمر.

في الدقيقة 23 حصل النادي الأهلي على خطأ من على حدود منطقة الجزاء سددها محمد مجدي قفشة بشكل جيد ولكن كرته أخطأت مرمى مصر المقاصة بسنتيمترات، أرسل علي معلول عرضية متقنة من إحدى الضربا الركنية إلا أن دفاع المقاصة أبعد الكرة قبل وصولها لمروان محسن مهاجم الأهلي، وفي الدقيقة 31 أهدر مروان محسن فرصة لا تضيع بعد تلقيه كرة عرضية متقنة من الجبهة اليسري إلا أنه سددها برعونة خارج الملعب.

سدد أحمد الشيخ كرة قوية من الجبهة اليمنى في الدقيقة 36 بعد فاصل من التمريرات بين مهاجمي الأهلي، إلا أن كرته مرت فوق عارضة محمود جاد حارس مرمى الفريق الفيومي بسنتيمترات، حصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى على إنذار من قبل أمين عمر بعد اعتراضه على قراراته.

أنفرد المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي بمرمى مصر في الدقيقة 40، إلا أنه سدد الكرة بغرابة بعيداً عن المرمى، أنحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول حتى أطلق أمين عمر حكم المباراة الدولي صافرة نهايته.


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