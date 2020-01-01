بالصور.. أول سعودية تعلن اعتناق المسيحية

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فايزة المطيري
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السعودية

الاسلام

مسيحية

فتاة

اعتناق

صدمت فتاة سعودية الجميع، بإعلان اعتناقها الديانة المسيحية وتخليها عن الإسلام، ما أثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفتاة وتدعى فايزة المطيري، نشرت صورة لنفسها بالحجاب وأخرى بدون حجاب بعد اعتناق المسيحية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ما أحدث موجة غضب بين النشطاء السعوديين.

وتعرّف المطيري نفسها بأنها ناشطة نسوية سعودية تقيم في كندا، التي تستضيف عدة ناشطات سعوديات ذوات توجه نسوي مماثل، وبينهن رهف القنون، الشابة السعودية التي أثارت جدلا عالميا العام الماضي في رحلة لجوئها إلى كندا.

وكتبت المطيري تعليقًا على صورتيها :" الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد) كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020".
وسبقت "المطيري" هذه التغريدة بتدوينة اخرى قالت فيها :"قررت في الساعات الأخيرة من عام 2019 ، أنني سأري نفسي ، حتى لو كان ذلك خطيرًا على حياتي. بسبب عائلتي والحكومة السعودية. حصلت أخيرًا على حريتي منذ أن طلبت اللجوء والآن كندا هي بلدي".

تغريدة "المطيري" فتحت عليها هجومًا عنيفًا، وطالب البعض بضرورة إسقاط الجنسية السعودية عنها.




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