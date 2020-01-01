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مئات المسلمين ينظفون الشوارع بعد عيد الميلاد

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حملة النظافة
حملة النظافة
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الطيب حسين

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شوارع بريطانيا

تنظيف الشوارع

تطوع مئات الشباب المسلمين في بريطانيا لتنظيف الشوارع عقب احتفالات أعياد الميلاد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أكثر من 1500 عضو ينتمون إلى "جمعية الأحمدية الإسلامية للشباب" في بريطانيا، خرجوا فجر أول يوم من العام 2020 لتنظيف الشوارع بعد احتفالات رأس السنة.

وقام أعضاء الجمعية  بتنظيف شوارع أهم المدن في المملكة المتحدة كالعاصمة لندن وكارديف وإدنبره وغلاسجو ومانشستر.

وتُعد الجمعية من أهم الجمعيات الإسلامية في بريطانيا إذ تضم ما لا يقل عن 8000 عضو .

بدوره قال الإمام قمر أحمد طفر، أحد المسؤولين عن الجمعية، إن المبادرة تهدف إلى تحسيس الشباب البريطاني المسلم بأهمية خدمة بلدهم إضافة إلى الحفاظ على المحيط.


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