تسريب اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

01 يناير 2020 - 08:02 م

سربت وكالة "فرانس 24" اسم اللاعب الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019، التي يتنافس فيها النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبا نادي ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز نجم مانشيستر سيتي.

وقالت الوكالة، إن السنغالي ساديو ماني هو الأوفر حظا والأقرب من حصد اللقب.

وذكرت أنه من المتوقع أن يتوج ماني لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب أفريقي مع بداية عام 2020".

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، في الـ7 من يناير الجاري.