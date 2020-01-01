توتنهام يسقط أمام ساوثهامبتون بـ«البريميرليج»

01 يناير 2020 - 08:00 م

سقط فريق توتنهام في فخ الهزيمة أمام ساوثهامبتون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ويدين ساوثهامبتون بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه داني إنجز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17.

وارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد توتنهام، الذي أخفق في الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، عند 30 نقطة في المركز السادس.