» تونس.. قيس سعيد يتسلم تشكيلة الحكومة الجديدة

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تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، التشكيل الحكومي الجديد اليوم الأربعاء.

وقدم التشكيل الحكومى، رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، فيما طلب "سعيد" من البرلمان تحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وقال البيان إن "رئيس الجمهورية سيوجه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي".

وكان "سعيد" قد كلف "الجبلي" بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين، في منتصف أكتوبر الماضي.

ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة الجملي في إتمام مهمته، التي تم تمديدها شهرا إضافيًا.

و"الجبلي" خبير في المجال الزراعي، وكان حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية، قد رشحه لتولي المنصب.


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