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تسمم 5 أشخاص بالإسكندرية لتناولهم خمورًا مغشوشة

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استقبل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، 5 أشخاص مصابين بالتسمم إثر تناولهم خمورا وكحوليات مغشوشة ومخلوطة بـ"الكحول الميثيلي والسبرتو الأحمر" خلال احتفالات رأس السنة .

ومن جانبها، قالت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم، إن المصابين تناولوا المصل ومازالوا تحت الرعاية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وكان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانا، مساء أمس، حذر فيه من تناول الخمور المغشوشة خلال أعياد الكريسماس " رأس السنة "، وذلك لخطورتها الداهمة على المستهلكين.

وأوضح المركز، أن الخمور المغشوشة لها أضرار خطيرة حيث تسبب حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيلا كلويا فوريا إضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.


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