الأزهر يشكر "السيسي"

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كوبري مشاة

توجه المجلس الأعلى للأزهر، اليوم الأربعاء، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب توجيهه بإنشاء كوبري مشاه أمام جامعة الأزهر فرع البنات.

وجاء رسالة الشكر التي وجهها المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال جلسته، الشكر لتوجيه "السيسي" بسرعة إنشاء الكوبرى.

ومن المتوقع أن يساهم الكوبري في التخفيف على الطالبات، كذلك حمايتهن من الحوادث أثناء عبور الطريق.

وكان الطريق قد شهد عددا من الإصابات وحالات الوفاة خلال الأعوام الفائتة أثناء العبور.


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