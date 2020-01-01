مفاجأة صادمة بعد القبض على سيدة "تبادل الزوجات"

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محمد فضل- متابعات

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عارية

فتاة

صدمة

تبادل الزوجات

ألقت قوات الشرطة ومباحث الآداب على زوجة بعد التوصل لهويتها عقب نشر صور عارية لها على صفحة لتبادل الزوجات، وهي المفاجاة التي صدمتها، مؤكدة عدم علمها بهذا الأمر ودخلت في حالة بكاء هيستري.

ووجهت النيابة العامة لها تهم مخلة بالشرف، لكن كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل كانت في انتظارها فزوجها عامل الموبيليا قام بنشر صورها علي للتبادل الزوجات دون علمها.

وقالت الزوجة أنها ضحيه لتصرفات زوجها الذى تخلي عن رجولته وقام بتصويرها دون علمها ونشرها ، على الفور قامت الشرطة بضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الصور التى ينشرها هى لزوجته، فقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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