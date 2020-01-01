» «بيكلي» يقود هجوم المقاصة أمام الأهلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 ببطولة الدوري العام.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
خط الدفاع: عاصم سعيد، عصام صبحي، أحمد محسن وأحمد ياسين.
خط الوسط: مصطفى شبيطة، محمد مسعد ومحمد كناريا.
الهجوم: شيميلس بيكيلي، عمرو عمري وميدو جابر.
بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو، أحمد عبدالعزيز، حسني فتحي، صلاح ريكو، باولن فوافي، إيدو موزيس، وصلاح عاشور.
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