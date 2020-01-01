» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاصة

01 يناير 2020 - 06:43 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، تشكيل فريقه لمباراة مصر للمقاصة، اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري العام.

وجاء النشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود متولي، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط : آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، محمد هاني.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، ياسر ابراهيم، علي لطفي، وليد أزارو، وليد سليمان، حسام عاشور، صلاح محسن وجيرالدو.