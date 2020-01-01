» السعودية: هؤلاء من لهم حق دخول المملكة فورًا

01 يناير 2020 - 06:35 م

كشفت السلطات السعودية، عن تحديدها عدة معايير حال توفرت في شخص ما فيمكنه دخول البلاد فورًا.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، تأشيرات بعينها يمكن لحاملها دخول المملكة فورا، دون اعتبار جنسيته.

وجاء توجيه الهيئة في شكل تعميم، حيث شدد على الناقلات الجوية العالمية والمحلية بالالتزام بقرار السماح بدخول المملكة لحاملي تأشيرات "الشنجن" تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوربي"، كذلك حاملي تأشيرة المملكة المتحدة، وحاملي التأشيرة الأمريكية.

ونص التعميم على تحديد هذه النوعية من التأشيرات، دون تحديد جنسية بعينها .

وقالت الهيئة أن القرار يسري على جميع الجنسيات دون استثناء لجميع حاملي التأشيرة السياحية والتجارية للدول المذكورة، مع تأكيدها على شرطين.

وذكتر أن الشرط الأول ينص على "أن تكون التأشيرة صالحة للاستخدام وقت الوصول لأي من منافذ الدخول للمملكة، ومستمرة بعد انتهاء مدة زيارة المملكة".

أما الشرط الآخر فنص على "أن يكون قد ختم الجواز بتأشيرة الدخول ولو لمرة واحدة من الدولة المانحة للتأشيرة".

وأكدت أنه عند التزام الراغب في زيارة المملكة بهذه الشروط يسمح له السفر والحصول على تأشيرة دخول المملكة فور وصوله.