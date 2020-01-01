موعد توقيع «إبراهيموفيتش» على عقود انتقاله لـ«ميلان»

01 يناير 2020 - 06:35 م

يصل زلاتان إبراهيموفيتش المنتقل حديثًا إلى صفوف ميلان الإيطالى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، غدًا الخميس، للخضوع إلى الفحوصات الطبية ومراسم التوقيع الرسمي على عقود انتقاله إلى الروسونيري، وفقًا لما نشرته شبكة "سكاى إيطاليا".

وأعلن الروسونيري قبل أيام، تعاقده مع إبرا فى صفقة مجانية بعد إنتهاء عقده مع لوس انجلوس جالاكسي ناديه السابق، ليكون بذلك أولى صفقات النادي في إنتقالات يناير وسيمتد عقد الدولي السويدي حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التجديد لعام إضافى الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية عن موعد الظهور الأول للسويدى زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان فى الدورى الإيطالى، فمن الممكن أن يتواجد على دكة بدلاء الروسونيرى ضد سامبدوريا، فى اللقاء الذى سيجمع الطرفين 6 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الكالتشيو، وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إنه من المُحتمل أن يكون الظهور الأول بشكل أساسى لصاحب الـ 38 عامًا مع الفريق في مواجهة سبال يوم 15/1 لحساب منافسات كأس إيطاليا.

وأوضحت الصحيفة أن ستيفانو بيولى مدرب ميلان الإيطالى، يرغب فى الوقوف أكثر على مدى الجاهزية البدنية لإبراهيموفيتش قبل اتخاذ قرار نهائى بشأن موعد إشراكه.

وأضافت أن توجه مدرب ميلان فى ملف مشاركة إبراهيموفيتش، جاء بسبب عدم خوض اللاعب لأى مباراة منذ إنتهاء الموسم الكروي فى أمريكا مع فريقه لوس أنجلوس.

ويحتل فريق ميلان الإيطالى المركز الـ11 بجدول مسابقة الكالتشيو برصيد 21 نقطة، متأخراً بـ21 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان بـ 42 نقطة.