» بالصور.. معلم يطبع اسمه على «الجنيه» بهدف الدعاية والترويج

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قام معلم بمحافظة الجيزة تحديدًا في منطقة صفط اللبن، بطباعة اسمه على الجنيه الورق عن طريق استخدام ختم مطبوع عليه اسمه ورقم هاتفه، وذلك بغرض الترويج للدروس الخصوصية.

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالجيزة أغلقت عدة مراكز للدروس الخصوصية، لمخالفاتها واستغلال مناهج الوزارة فى المراكز وأيضا تفريغ المدارس من الطلاب لاعتمادهم على الدرس الخصوصى فى تحصيل دروسهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم حصلت على حق الضبطية القضائية بقرار وزير العدل خلال السنوات الماضية لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع المحافظات ومجالس المدن وأيضا الشرطة.



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