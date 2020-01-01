مرتضى منصور لاتحاد الكرة: «7 يناير يوم الحسم»

01 يناير 2020 - 06:19 م

هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسئولي الأندية الذين لم يحضروا لمقر النادي للمشاركة في مؤتمر خاص بالجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

ولم يتواجد أي ممثل أو رئيس من أندية الدوري الممتاز في مؤتمر مرتضى منصور، وتواجد عدد من ممثلي أندية الأقسام الأخرى ومراكز الشباب.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته للصحفيين: "قمت بدعوة الأندية من أجل مناقشة مشاكل الجمعية العمومية، المؤتمر شهد حضورا كبيرا، وأعتبر هذا الاجتماع تمهيدا لجلسة يوم 7 يناير".

وتابع: "من لم يحضر الجلسة عليه تحمل المسؤولية أمام جماهير ناديه، ولا يشكو من عدم القدرة على حل أي أزمة تواجه ناديه".

وصرح: "هناك أندية منفوخة لا تأتي وتناصر أندية الغلابة مثلما يفعل نادي الزمالك بمساندة تلك الأندية، هؤلاء جماهير ناديهم تطالب برحيلهم من المدرجات".

وشدد "الجمعية العمومية هي الأقوى، هي التي تأتي بمجلس إدارة وتقوم بسحب الثقة من آخر، سنجلس اليوم لنضع جدول أعمال من أجل الترتيب لجلسة يوم 7 يناير".

وأضاف: "تم التواصل مع عمرو الجنايني ووزير الشباب والرياضة، عمرو الجنايني صديقي، لقد عدت من السفر لحضور هذا الاجتماع حتى لا يُقال أنه تم الضغط علي ليتم إلغاؤه".

وأكد: "يوم 7 يناير لن يقل الحضور عن 200 نادٍ".

واستمر: "لا أحد يجرؤ على منعي من حضور المباريات، تواجدت بالمدرجات ووضعت قدما على قدم، لست فرج عامر الذي قدم اعتذارا مهينا بعد إيقافه، المحكمة من قبل قالت لا يجوز لهيئة رياضية أن تعاقب هيئة أخرى، الأندية ليست أعضاء في اللجنة الأولمبية".