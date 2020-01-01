» أحمد السقا يكشف: لماذا لُقب بـ«تُربي الوسط الفني»

كشف الفنان أحمد السقا عن سبب لقبه تُربي الوسط الفني، وأضاف السقا خلال حواره إلى برنامج “its show time ” الذي تقدمه الإعلامية دينا حويدق ومها الصغير، زوجة السقا، على قناة "سي بي سي".

وأضاف السقا أنه لقب بهذا الإسم بسبب حضوره الكثير من الجنازات لزملاء الوسط الفني ورجل الشارع، كما أنه قريب من الناس.

وأوضح أن اللقب محبب إليه ودعا ربه أن يديمها عليه نعمه، مشيرًا إلى أنه من أسرة محافظة وتربى على الالتزام من صغره، ووالده كان بمثابة صديقه بينما كانت والدته شديدة وصارمة.

وتابع الفنان أحمد السقا، أن أكثر نصيحة يتذكرها من والده هي جملة (أوعي تتجوز يا ابني)، كما كان ينصحه دائمًا بالتواضع بين الناس ومصاحبتهم.

فيما كشف أن لقطات الأكشن في أفلامه مثل مشهد “حرقه” في فيلم الجزيرة، وقفزته في النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري يقوم بها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، حيث يتدرب عليها ويدرسها.

وأكد ”السقا” أنه أكثر الممثلين بين أبناء جيله تصويرًا في الخارج، وأنه بحسب خبرته وتجاربه يمكنه القول إن في مصر الآن تقنيين لأفلام الأكشن وتنفيذ المشاهد الخطرة وهؤلاء يتفوقون على أقرانهم في الخارج.