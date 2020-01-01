"ساويرس": "طظ في الإخوان.. عالم بقر صحيح"

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هاجم نجيب ساويرس رجل الأعمال الشهير، جماعة الإخوان المسلمين، في رده على تغريدة بموقع "تويتر" للناشط أحمد البقري.

وكان "ساويرس" قد كتب عبر حسابه الشخصي، تعليقًا على اعتزام تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، "أن معركة طرابلس معركة الإنسانية ضد قوى الإرهاب و التطرف".

كما توعد بأنها ستكون نهاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و"مقبرة لجنوده التعساء".

وجاء رد "البقرى" على هذه التغريدة بعدة اتهامات لـ"خليفة حفتر" بوجود مرتزقة يقاتلون معه.

وكتب "ساويرس" ردًا على هذه الاتهامات قائلًا: "الإخوانى اللى زيك لاسع أساسا .. و انتم يا بتوع طز فى مصر ..... طز فيكم ...و احنا مع حفتر  فى معركة التطهير من إرهابكم و عصابتكم ! عالم بقر صحيح".

يشار إلى أن البرلمان التركي يعتزم التصويت على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وفق اتفاقية وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، نهاية نوفمبر الماضي.

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