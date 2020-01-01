رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يتم العمل به من اليوم

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى في اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم الأربعاء، على نقل أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن المفترض أن تباشر الهيئة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

ويتضمن مشروع القانون أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول.

كما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.